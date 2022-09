Erstmalig wird vom 23. September bis zum 3. Oktober 2022 täglich ab 18 Uhr auf dem Gelände vor der Maha Lounge in Paguera ein „Wine & Food Festival” veranstaltet. Kulinarisch werden den Gästen vor allem erlesene spanische und mallorquinische Weine geboten, unter anderem von den Bodegas Macia Batle, Ribas, Son Amaret, Son Campaner und Son Alegre.

Eine Besonderheit sowie Highlight der Veranstaltung ist die Präsentation der Weinlinie des Porsche-Cup-Siegers und früheren DTM- und Mercedes-Rennfahrers Bernd Mayländer. Mit „Lead and Follow” hat er in seiner Heimat, dem Remstal bei Stuttgart, einen besonderen Rebensaft angebaut, welcher nun erstmals auf Mallorca präsentiert wird.

Auf dem Gelände stellt das Mar y Mar Restaurante & Beach Bar den Besuchern eine wechselnde spezielle Tapas-Karte zusammen. Um den Sonnenuntergang stilvoll zelebrieren zu können, kann man auch ein Glas Champagner oder einen Cocktail bekommen.

Und wer es bayerisch auf der Insel mag, kommt bei dem Wein-Festival am Stand von Werner Paul Wiedemann auf seine Kosten. Denn Wiedemann ist nicht nur für seinen Krustenbraten, seinen Leberkäs’ oder Fleischpflanzerl berühmt, sondern hat auch auch das erste Oktoberfest auf Mallorca in Paguera veranstaltet.

Für Sangria-Liebhaber gibt es am Stand von Pierre Kreissl einiges zu probieren. Wer mag, bekommt dort den hausgemachten Zwiebelkuchen und einen Federweißer von dem Gastro-Profi kredenzt. An einem weiteren Stand wird vom Veranstalter Horst Zwipp persönlich das schwäbische Nationalgericht, Maultaschen und Kartoffelsalat, mit einem wohlschmeckenden Wein wie dem „BesaHorschdle” angeboten.

Täglich wechselnde Livemusik sowie eine After-Party mit verschiedenen DJs sollen jeden Abend für gute Laune sorgen. Als Künstler und hinter dem Mischpult sind hier Daniyella, Dave Rope, Izzy Newman, Kaj Marx, Sandy Vega und Elon Jackson anzutreffen. Aus den Einnahmen durch die „Fiesta de Vino Paguera” wird ein Geldbetrag an die Hilfseinrichtung Amadib gespendet und kommt notleidenden Kindern zugute.

Das Festival-Gelände liegt direkt am Eingang der Maha Lounge an der Playa Tora in Paguera ( Carrer Pinaret 6 ). Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei..