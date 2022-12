Die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen, eine heiße Waffel essen und mit der ganzen Familie einen schönen Nachmittag verbringen – auf den vielen Weihnachtsmärkten Mallorcas, die in diesen Tagen stattfinden, können Urlauber und Residenten gleichermaßen in Weihnachtsstimmung kommen. Angesichts der hohen Energiekosten und Klimaziele, die einhalten werden sollen, stehen Veranstalter immer wieder vor neuen Herausforderungen. In dem Ort Consell in der Inselmitte wird deshalb jetzt ein Markt ausgerichtet, der auf Solarbeleuchtung setzt.

Die Weihnachtsedition von "Uro Markets" wird am kommenden Wochenende auf die Beine gestellt. Ruraling heißt der Veranstalter und sein neues Konzept soll ein Zeichen für Nachhaltigkeit auf Mallorca sein, denn sie sind die ersten, die den Strom für ihre Beleuchtung gänzlich aus Sonnenenergie beziehen. Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, wird der Markt in der Eventlocation "Son Jardí" in Consell stattfinden. Der Eintritt ist frei und das Programm richtet sich an die ganze Familie. Es wird kostenlose Workshops geben, bei denen die Kleinen Postkarten basteln können, und auch Tanz-Kurse für die Großen.

Der Weihnachtsmarkt selbst umfasst 30 Stände, die vor allem aus selbstgemachtem Kunsthandwerk und regionalen Produkten bestehen werden. An beiden Tagen ist der Markt zwischen 16 und 21 Uhr geöffnet. Darüber hinaus finden in allen Himmelsrichtungen Mallorcas zahlreiche Weihnachtsmärkte statt, wie zum Beispiel der unter Deutschen besonders beliebte in Palmas Pueblo Español, auf der Eventfinca Son Amar oder auch der Christmas Market in Puerto Portals. Eine ausführliche Auflistung mit allen Details finden Sie in unserem Online-Eventkalender.