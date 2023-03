In diesen Tagen macht sich auf Mallorca schon der Frühling breit. Milde Nächte, blauer Himmel und strahlender Sonnenschein, dazu werden auch an diesem Wochenende wieder über 20 Grad erwartet. Wer das Wetter genießen und bummeln gehen möchte, kann das zum Beispiel auf den Flohmärkten der Insel tun. Im Herzen Palmas wird einer an der Plaça de Porta in Santa Catalina ausgerichtet. Am Samstag, 11. März, wird er von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein und bietet vor allem Secondhand-Ware. Es wird auch ein DJ auflegen und der Flohmarkt wird jeden zweiten Samstag im Monat ausgerichtet.

Ebenfalls am Samstag in Palma, am Krankenhaus Son Llatzer, findet der Flohmarkt von 8 bis 13 Uhr statt. In Santa Ponças Gewerbegebiet Son Bugadelles kann außerdem zwischen 9 und 14 Uhr gestöbert und gefeilscht werden. Am Sonntag, 12. März, sind Secondhand-Fans in der Inselmitte in Inca richtig, dort werden die Stände auf der Plaça del Bestiar von 9 bis 13 Uhr aufgebaut sein. Zu guter Letzt ist ebenfalls am Sonntag der Flohmarkt in Consell, der eins der größten auf Mallorca bekannt ist. Im April wird in Palma zudem der große Markt in Son Fuster reaktiviert. Hier kann man sich registrieren. Noch mehr Informationen rund um alle Flohmärkte auf Mallorca gibt es in der Facebookgruppe "FlohmarktVerrückte Mallorca oder auch bei uns im Online-Eventkalender.