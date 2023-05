Was hat die deutschsprachige Gastronomie-Szene auf Mallorca zu bieten? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Kabel-Eins-Sendung "Mein Lokal, dein Lokal" in ihren neuen Folgen. Die Dreharbeiten haben in der vergangenen Woche auf Mallorca stattgefunden. Mit dabei waren fünf Restaurants der Insel: East26 in Santanyí, La Paloma in Palmas Lonja-Viertel, das Restaurant Fera in Palmas Altstadt, Nirador in Paguera und das Restaurant Mirador de Cabrera. Voraussichtlich werden die Mallorca-Folgen in diesem Sommer auf Kabel Eins ausgestrahlt. Oliver Nonn von der Produktionsfirma Good Times aus Köln verrät gegenüber MM: "Wahrscheinlich läuft die erste Folge am 17. Juli."

Und wie liefen die Dreharbeiten auf Mallorca? Francisco José Pazos Martínez betreibt das East26 in Santanyí und ist besser bekannt als "Paco": "Es war eine anstrengende Woche", gibt er zu, "denn die Dreharbeiten gingen jeden Tag zwischen zehn und elf Stunden. Aber ich habe tolle Kollegen kennengelernt und wir hatten viel Spaß." Alle teilnehmenden Gastronomen hätten sich gegenseitig respektvoll behandelt und Kritik positiv angenommen, berichtet er. Auch nach den Dreharbeiten wolle man in Kontakt bleiben und plane sogar eine Art Klassentreffen. Begleitet wurde der Dreh von "Spitzenkoch" Mike Süsser, der als Profi und Außenstehender Tipps und Tricks mitgibt. Der Gewinner werde in den kommenden Wochen benachrichtigt und ihn erwartet ein Preisgeld von 3000 Euro. Vorab wusste keiner der teilnehmenden Gastronomen, welchen Kollegen man begegnen wird. Umso größer war die Überraschung, als sich plötzlich langjährige Freunde gegenüberstanden. So erzählt Jörg Klausmann vom Restaurant Mirador de Cabrera im MM-Interview, wie er am ersten Morgen der Dreharbeiten auf seine Kollegen Paco vom East26 und Simon Petutschnig aus dem Fera Palma traf. "Das war witzig und schön", erinnert er sich. Die Vielfältigkeit der Gastro-Szene Mallorcas kennenzulernen, die in der Sendung von "einfach bis exquisit" ginge, sei "sehr interessant" gewesen. "Der Blick hinter die Kulissen in anderen Restaurants war schön. Einfach mal zu sehen, wie die Anderen arbeiten", erzählt Jörg Klausmann, der selber lange Jahre als Moderator im deutschen Fernsehen zu sehen war. Was genau die Köche ihren Konkurrenten serviert haben, wollte niemand verraten. Die Gastronomen bewirten ihre Mitstreiter und gehen jeweils in den anderen Restaurants essen. Dabei bewerten sie die Lokale unter anderem in Bezug auf Essen, Service, Atmosphäre, Sauberkeit und Gesamtkonzept. Ausgestrahlt wird das Doku-Format immer montags bis freitags um 17.55 Uhr auf Kabel Eins. "Es gab viele Bewerber und wir hatten die Qual der Wahl", so Oliver Nonn von der Produktionsfirma Good Times aus Köln. Man versuche, eine gute Mischung zwischen den Restaurants zu finden, begründet er die Auswahl. Auch würden die Termine eher kurzfristig festgelegt und es sei für die Betreiber oft nicht einfach, die Dreharbeiten und das Restaurant-Treiben miteinander zu vereinbaren. 2015 wurde die erste und bisher einzige Mallorca-Staffel von "Mein Lokal, dein Lokal" ausgestrahlt.