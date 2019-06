Son-Reus-Hunde suchen am Samstag ein neues Zuhause

In der Auffangstation für Tiere Son Reus in Palma de Mallorca findet am Samstag, 8. Mai, eine Hundeschau statt. Vierbeinige Freunde, die auf der Suche nach Adoptivfamilien sind, werden dort der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Aktion soll dazu dienen, neue Besitzer für die Tiere zu finden, die sonst vom Einschläfern bedroht sind.

Insgesamt geht es an diesem Wochenende um 24 Hunde, die als herrenlos in die Station gebracht wurden und auf der Suche nach einer neuen Heimat sind. Interessierte können zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr vorstellig werden.

Es findet auch eine Tombola statt und es gibt Getränke zu kaufen. Die Einnahmen fließen an Tierschutzorganisationen. Das Tierheim befindet sich am Camí de Son Reus unweit der Sóller-Straße. (cze)