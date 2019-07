Aktivisten kündigen nach Vergewaltigung Proteste an

Nach der mutmaßlichen Verwaltigung einer 18-Jährigen durch zwei inzwischen in U-Haft befindliche Deutsche in der vergangenen Woche haben Frauenorganisationen für Montagabend zu Demonstrationen aufgerufen. Treffpunkt in Palma ist der Rathausplatz und in Manacor der Sa-Bassa-Platz, beginnen sollen die Kundgebungen um 20 Uhr.

Auf dem Plakat, das die Demonstrationen ankündigt, ist auch von einem Vergewaltigungsfall im Jahr 2016 in Manresa, Spanien, die Rede. Sieben Minderjährige waren damals wegen der Vergewaltigung einer 14-Jährigen verurteilt worden.

Zwei der insgesamt fünf mutmaßlich an der Vergewaltigung einer Urlauberin Beteiligten sitzen seit Samstagabend auf Mallorca in Untersuchungshaft. Das ordnete eine Richterin in Palma nach einer ersten Vernehmung an. Vier der laut MM-Informationen Deutschen mit kurdischen Hintergrund wurden am Donnerstag von der Polizei am Flughafen festgenommen. Die fünfte Person, der Bruder eines der Tatverdächtigen, nahmen die Beamten am Freitag fest.