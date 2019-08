Junge Frau stürzt von Stadtmauer in Palma

Eine 23-Jährige ist am Mittwoch im Morgengrauen von einer Mauer am S'Hort del Rei im Parc de la Mar in Palma gestürzt. Die Spanierin verletzte sich schwer und erlitt mehrere Knochenbrüche. Sie wurde in Mallorcas Großklinik Son Espases gebracht.

Die junge Frau saß gegen 3.15 Uhr auf der Mauer. Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (cls)