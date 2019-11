Palma wird bald wieder zum Weihnachts-Lichtermeer

Die Anknips-Zeremonie der Weihnachtsbeleuchtung in Palma de Mallorca am 28. November kann von drei Stellen aus betrachtet werden. Bürgermeister José Hila (Sozialisten) wird an der Plaça de la Reina um 19.30 Uhr das Ritual über die Bühne bringen, wie die Stadt am Freitag mitteilte, bereits ab 17.30 Uhr gibt es dort und woanders künstlerische Aktivitäten.

Aufnahmen von der Zeremonie werden zudem auf die Außenwand des Casal Solleric an der Plaça Joan Carles I. und das Rathaus projiziert.

Das jedes Jahr mit Spannung erwartete Ereignis wird von einem Rahmenprogramm an unterschiedlichen Orten der Stadt begleitet. Ein Kinder-Spektakel findet im Innenhof des Palastes Casal Balaguer statt, eine Kunst-Installation wird auf dem Rathausplatz aufgestellt. Auf der Plaça d'Espanya geht ein Trommler-Happening, eine sogenante Batucada, über die Bühne.

Die Lichterketten an Bäumen verwandeln Palma jedes Jahr in ein weihnachtliches Kleinod. (it)