Deutlich mehr Betrügereien und Diebstähle in Cala Rajada

Die Senioren in Capdepera und Cala Rajada sind beunruhigt: In beiden Orten im Osten Mallorcas ist die Zahl der Diebstahls- und Betrugsdelikten in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen. Die Polizei hat nun in beiden Orten Informationsveranstaltungen für ältere Bürger abgehalten, um ihnen Verhaltenstipps zu geben.

Etwa 50 besorgte Bürger fanden sich zu den Versammlungen ein. Sie wurden mit den Telefonnummern der örtlichen Polizeiwachen und des zuständigen Beamten versehen und angemahnt, keine unbekannten Personen ins Haus zu lassen oder persönliche Daten per Telefon herauszugeben.

Nach Angaben des Rathauses werden die Senioren am häufigsten Opfer von betrügerischen Gasablesern. Die Polizei gab ein Rundschreiben mit dem Namen des einzigen echten Ablesers für die Region heraus.