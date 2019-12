Regen lässt Mallorca-Stauseen deutlich voller werden

Die wiederholten Regenfällen auf Mallorca in den vergangenen Wochen sind den Süßwasserreserven gut bekommen. Die beiden Stauseen Gorg Bau und Cúber sind nunmehr 30 Prozent voller als vor den Niederschlagsphasen. Laut dem Reinigungsbetrieb von Palma, Emaya, sind sie jetzt zu 77,74 Prozent gefüllt. Am 8. November hatte es sich lediglich um 46,46 Prozent gehandelt. Zuletzt am Mittwoch kamen 604.000 Kubikmeter hinzu.

Zuletzt waren die Stauseen im Januar zu mehr als 70 Prozent gefüllt gewesen.

Emaya forderte die Bewohner der Insel ungeachtet der Regenfälle auf, weiter Wasser zu sparen. Im Grunde sei Mallorca eine sehr trockener Ort, hieß es. (it)