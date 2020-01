Cursach-Komplex Mega-Sport öffnet im April wieder

Megasport, das lange Zeit geschlossene größte Fitness-Zentrum von Mallorca, macht zwischen dem 1. und 15 April wieder auf. Das erfuhr die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora aus informierten Kreisen.

Momentan sind an und in dem Komplex im Gewerbepark Son Valentí in Palma intensive Bauarbeiten im Gange. Die Sportgeräte aus Schweden, den USA, der Schweiz und Deutschland müssen noch angeliefert werden. Die Anlage gehört zum Imperium des umstrittenen Vergnügungsunternehmers Bartolomé Cursach. Der hat Probleme mit der Justiz, saß zeitweise im Gefängnis und darf momentan die Insel nicht verlassen.

Zum Cursach-Konzern gehören auch der Mega-Park an der Playa de Palma, das Restaurant Asadito und die Diskothek Tito's. Mega-Sport war im Zuge der Ermittlungen gegen Cursach im Mai 2018 geschlossen worden. (it)