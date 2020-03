Die weltbeste Ensaimada stammt von Menorca

Bei der vierten Weltmeisterschaft, die am gestrigen Sonntag im Parc de la Mar stattgefunden hat, hat die Bäckerei Pastisseria Can Pons aus Menorca gewonnen. Zweiter wurde der Forn des Pla de na Tesa aus der Nähe von Son Ferriol und Dritter die Bäckerei Forn de Ca'n Pau aus Llucmajor.

Am Tag der Balearen, dem 1. März, wurde das perfekte Schmalzgebäck unter den kritischen Augen, Nasen und Geschmacksnerven der Jury gekrönt. Diese bestand aus den Gewinnern des Vorjahres sowie aus erfahrenen Bäckermeistern. Die eingereichten Ensaimadas wurden unter festgelegten, bestimmten Kriterien beurteilt.

Zehn Finalisten hatten es von 30 Bewerbern in die letzte Runde geschafft. Auch vom spanischen Festland waren Bewerber dabei. Der Gewinner durfte als Preis 1000 Kilogramm Mehl mit nach Hause nehmen.