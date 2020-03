Corona-Krise: Madrid und Baskenland schließen Schulen

Auch in Spanien, wenn auch momentan noch nicht auf den Balearen, sorgt die Coronavirus-Epidemie für zunehmende Angst. Die Autonomieregierungen von Madrid und des Baskenlandes ordneten am Montag angesichts der Vielzahl von Fällen die Schließung sämtlicher Schulen für einen Zeitraum von 14 Tagen an. Beschäftigten wurde empfohlen, von ihren Wohnungen aus zu arbeiten.

Mittlerweile gibt es im ganzen Land bereits 1200 Infizierte, was einer Verdoppelung der Zahl innerhalb nur eines Tages entspricht. 28 Todesfälle wurden bereits registriert.

Bei einer Sondersitzung der Balearenregierung wurde unterdessen konstatiert, dass man Häfen und Flughäfen genauer beobachte. Auf den Inseln gibt es bislang elf Fälle, erheblich weniger als in anderen Regionen des Landes. (it)