Radtouristen stornieren wegen Corona massiv Mallorca-Buchungen

Wegen der Coronavirus-Epidemie bleiben die in vergangenen Jahren in dieser Jahreszeit so zahlreichen Radtouristen massiv aus auf Mallorca. Hotels an der Playa de Palma, in Calvià und im Norden der Insel melden laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" viele Stornierungen. Vor allem Radtouristen aus Deutschland und der Schweiz finden auf die Insel.

Der inselrat will am 2., 3. und 4. April den Radtourismus mit mehreren Aktionen in Berlin bewerben. ob das allerdings angesichts der Virus-Krise was wird, ist unklar.

In den vergangenen Jahren waren im Winter Jahr für Jahr etwa 70.000 Radtouristen nach Mallorca gekommen. Das wird schätzungen der Hoteliers zufolge dieses Jahr nicht so sein. (it)