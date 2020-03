Drei weitere Menschen sterben auf den Balearen an Corona

Die Zahl der an Corona gestorbenen Menschen auf den Balearen ist avon 13 auf 16 gestiegen. Laut den Gesundheitsbehörden erlagen die Rentner in Juaneda-Kliniken auf Mallorca der Krankheit.

Es handelt sich um einen 77-Jährigen und einen 86-Jährigen mit schweren Vorerkrankungen und eine 97-jährige Frau.

Wie auch in den anderen fällen waren alle diese menschen sehr alt oder hatten andere gesundheitliche Probleme. Verglichen mit Festland-Spanien hält sich die Zahl der toten auf den Balearen in Grenzen. (it)