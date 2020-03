Zahl der neuen Corona-Fälle auf den Balearen steigt wieder stärker

Die Zahl der neuen Coronafälle auf den Balearen steigt weiter steil an. Am Dienstag wurden von den Gesundheitsbehorden 69 neue Patienten gemeldet, mehr als am Montag mit 42, aber weniger als am Sonntag mit 96. Damit gibt es momentan 1069 Corona-Patienten auf den Inseln. 85 Patienten befinden sich auf intensivstationen, 111 gelten als geheilt.

Spanienweit starben in 24 Stunden mit 849 so viele Menschen wie noch nie zuvor in der Coronakrise. Damit stieg die Zahl der Toten auf 8149. Die Zahl der Fälle stieg um 9222 auf 94417. Das ist erheblich mehr als in den vergangenen Tagen. Die Zahl der Geheilten stieg allerdings ungewöhnlich stark auf 19259.

Mit dieser Entwicklung wird der Hoffnungsschimmer vorerst zerstört, der nach der Bekanntgabe der Zahlen am montag aufgeschienen war. (it)