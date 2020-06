Heftiger Hagelschauer im Inselosten von Mallorca

Ein spektakulärer Hagelsturm hat die die Bewohner von Sant Llorenç des Cardassar im Osten von Mallorca an Dienstagmittag überrascht. Der Ort, zu dessen Bereich auch Teile des bei Deutschen beliebten Strandes von Cala Millor zählen, wurde zeitweise wie von einem Eismantel überzogen, berichteten Inselmedien.

Straßen und Terrassen der Gemeinde fanden sich unter einer weißen Schicht wieder, ebenso viele Fahrzeuge. Wie in einigen Videos zu sehen ist, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden, ist der Hagelschlag zum Teil sehr intensiv gewesen.

Sant Llorenç war im Oktober 2018 auch einer der extrem von der Flutkatastrophe betroffenen Ort im Inselosten gewesen.

In den vergangenen Tagen herrschte auf Mallorca und den Schwesterinseln wechselhaftes Wetter mit Schauern und Regen, samt einem fühlbaren Temperaturrückgang. Von diesem Mittwoch an ist wieder mit einem leichtem Anstieg der Temperaturen auf 25 Grad zu rechnen, prognostizierte das balearische Wetteramt Aemet. (as)