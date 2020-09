Unbekannte lagern Baumüll mitten auf Straße auf Mallorca ab

Zwischen dem Flughafendorf Sant Jordi und S'Aranjassa im Süden von Mallorca haben Unbekannte mitten auf einer schmalen Straße Müll abgelagert. Anwohner veröffentlichten entsprechende Fotos in den sozialen Netzwerken.

Es handelt sich um Rückstände von Bauarbeiten in diversen Säcken. Dabei befindet sich der Ort, wo so etwas ordnungsgemß abgelegt werden soll, nur wenige Meter entfernt.

Auf Mallorca ist es seit Jahrzehnten nicht unüblich, Müll auch in schönen Gegenden in die Landschaft zu werfen. Selbst am Kloster Lluc wurden Haushaltsgeräte einen Abhang heruntergeworfen oder in den Betten von Sturzbächen alte Reifen gestapelt. (it)