Illegale Party in Palmas Meeresviertel El Molinar aufgelöst

Trotz der auf Mallorca geltenden nächtlichen Ausgangssperre hat die Polizei am Wochenende bei illegalen Aktivitäten einschreiten müssen. In der Nacht zum Sonntag lösten Ermittler in Palma de Mallorcas Meeresviertel El Molinar gegen 1.30 Uhr eine Party auf, wo einer Pressemitteilung zufolge der Alkohol in Strömen floss und auch Drogen konsumiert wurden.

Bei den Feiernden handelte es es sich vor allem um Minderjährige. Sie wurden auf der Terrasse einer Gemeinschaftswohnanlage überrascht.

In Palmas Viertel Son Cotoner beendeten Polizisten in der gleichen Nacht gegen 5.30 Uhr Aktivitäten in einem illegalen Bordell. Fünf Prostituierte und ein Klient wurden angetroffen.

Auf Mallorca und den Nachbarinseln gilt wegen der hohen Corona-Inzidenz bis auf weiteres eine nächtliche Ausgangssperre ("Toque de queda") von 0 bis 6 Uhr. Das Nachtleben war bereits vorher illegalisiert worden. (it)