Neuer Kreisel im Südwesten von Mallorca

Die Planungen gibt es schon lange, doch jetzt steht dem Bau eines Kreisels an der Zufahrt zum Ort Camp de Mar auf Mallorca nichts mehr im Wege.

Die zuständige Abteilung "Mobilitat i Infraestructures" des mallorquinischen Inselrats hat grünes Licht für das Projekt gegeben, mit dem ein Unfallschwerpunkt entschärft werden soll. Gebaut wird der neue Kreisverkehr an der Landstraße von Palma nach Andratx. An der Abfahrt nach Camp de Mar hat es in der Vergangenheit des öfteren gekracht.

Neben dem Kreisel, der beleuchtet werden soll, ist auch der Bau eines ?grünen Wegs? für Fußgänger und Radfahrer Richtung Andratx vorgesehen. Insgesamt sind für die Maßnahmen in der Gegend 1,9 Millionen Euro veranschlagt.