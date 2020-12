Diese Weihnachtsleckereien essen die Menschen auf Mallorca

Auch auf Mallorca gibt's in der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. So werden momentan verschiedene spezielle Gebäckvariationen angeboten, auf Mallorquín "Quemullars".

Besonders beliebt ist das Teiggebäck mit Kartoffeln oder Anís "Coca de patata" oder "Coca de anís". Das Gebäck hat eine lange Tradition. So ist das Rezept auf das 18. Jahrhundert zurückzuführen. Zum Nachbacken braucht man: 700 bis 1.200 Gramm feines Mehl, 400 Gramm Zucker, ein Dutzend Eier, etwas Öl, eine Prise Salz und etwas Anis. Dann wird alles gut geknetet, die geformten "Cocas" kommen für ca. 15 Minuten bei 170 Grad in den Ofen.

Ein weiterer Klassiker ist die mallorquinische Ensaimada. Das Schmalzgebäck gibt es in den verschiedensten Variationen: Mit Cremefüllung, Schokolade, Aprikosen-Marmelade oder einfach nur mit Puderzucker.

Natürlich kann man die Weihnachtsspezialitäten auch direkt beim Bäcker kaufen. Zum Beispiel im 'Forn de Ca na Teresa' in Palma de Mallorca. Die großen 'Cocas de anís' beispielsweise gibt es für rund drei Euro, die kleinen für 60 Cent. (cg)