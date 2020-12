In diesen Orten auf Mallorca nahm die Corona-Inzidenz rasant zu

In zwei Orten auf Mallorca ist die Zahl der Ansteckungen in den vergangenen sieben Tagen besonders stark angestiegen. In dem vor einigen Wochen noch coronafreien Dorf Petra (2900 Einwohner) gibt es nunmehr 25 positive Fälle. Das entspricht einer Sieben-Tage-Inzidenz von 874 auf 100.000 Einwohner.

Auch in Lloseta (5900 Einwohner) ging die Zahl der Neu-Infizierten rasant nach oben, und zwar auf nunmehr 46 Fälle. Das entspricht einer Inzidenz von 768. Es folgt Alaró (5600 Einwohner) mit 36 Fällen und einer Inzidenz von 646. Woanders auf der Insel bleibt die Lage dagegen ohne zusätzliche Ansteckungen stabil, und zwar in Deià und Escorca.

Auf ganz Mallorca beträgt die 14-Tage-Inzidenz 554 Fälle pro 100.000 Einwohner. Auch auf Ibiza nahm die Zahl der Ansteckungen in den vergangenen Tagen deutlich zu. Auf Menorca liegt die 14-Tages-Inzidenz dagegen nur knapp über 100. (it)