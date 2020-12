So soll die wiederauferstandene Bar Cristal in Palma aussehen

Die neuen Betreiber des ehemals Rebost und bald wieder Bar Cristal heißenden Lokals an der Plaça d'Espanya haben verraten, wie sie sich den Neuanfang vorstellen. Man wolle an alte Mallorca-Traditionen anknüpfen und wie früher unter anderem Gebäck, Kaffee und Palmas Llonguet-Brötchen verkaufen, sagte Mitbesitzerin Patricia Fernández der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Ihre Familie ist im Gastwesen auf der Insel seit Jahrzehnten bestens verortet.

Man wolle lieber jetzt als später wieder das Lokal eröffnen, so Fernández weiter. Die Familie Ramis, die die Bar Cristal bis zur Übernahme durch Es Rebost im Frühjahr 2018 seit 1955 betrieben hatte, habe nichts dagegen, dass der Name weiter genutzt wird. Es sei ein Vertrag über 15 Jahre unterzeichnet worden.

Helmut Clemens, der deutsche Betreiber von es Rebost, hatte das Lokal aufgegeben, weil es sich angesichts der Corona-Pandemie nicht rechnete. Seine Etablissements woanders in Palma will er jedoch bestehen lassen. (it)