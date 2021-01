In diesen Mallorca-Dörfern gibt es die meisten Schlangen

Ungiftige invasive, aber lange Schlangen sind weiterhin ein Problem auf Mallorca. Nach Angaben des balearischen Umweltministeriums trifft dies besonders auf Dörfer im Inselinnern zu, wo Käfige verteilt wurden.

In folgenden Orten muss man den Angaben zufolge damit rechnen, Exemplaren über den Weg zu laufen: Montuïri, Llubí, Sineu, Lloret, Ariany, Vilafranca, Santa Eugenia, Costitx, Porreres, Sencelles und Sant Joan.

Bei den lästigen Schlangen handelt sich vor allem um Hufeisen- und Treppennattern, „Hemorrhois hippocrepis” und „Rhinechis scalaris”. Die kamen in den vergangenen Jahren nach der Jahrtausendwende hauptsächlich in der kalten Jahreszeit unbemerkt auf Fähren in hohlen Olivenbaumstämmen vom spanischen Festland auf die Insel. (it)