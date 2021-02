Unbefristeter Streik der Müllabfuhr im Innern von Mallorca droht

Mehreren teils auch unter deutschen beliebten Orten in der Mitte von Mallorca droht ein unbefristeter Streik der Müllabfuhr. Wie die Gewerkschaft CCOO am Freitag mitteilte, soll dieser am 13. Februar um 21.30 Uhr beginnen.

Folgende Dörfer sind betroffen: Algaida, Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Maria, Montuiri, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu und Vilafranca.

Man fühle sich durch den Arbeitgeber an die Wand gedrückt, hieß es zur Begründung des ausstands. Mit dem Streik will die Müllabfuhr bessere Arbeitsbedingungen erreichen. Die Gewerkschaft CCOO ist zusammen mit der UGT die größte in Spanien. (it)