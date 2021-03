Minderjährige unter dem Rock gefilmt: Deutscher darf zehn Jahre nicht mehr nach Mallorca

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat am Dienstag einen deutschen Staatsbürger für zehn Jahre aus Spanien ausgewiesen. Der Mann war überführt worden, am 11. September 2019 in einem Einkaufszentrum eine Minderjährige mit seinem Handy unter deren Rock gefilmt zu haben. Er wurde außerdem verurteilt, ein Bußgeld von 4860 Euro zu zahlen. Hinzu kommen 1000 Euro Entschädigung für das Opfer.

Der 51-jährige Angeklagte hatte angegeben, ein sogenannter "Youtuber" zu sein, also eine Person, die Filme auf diesem Internetkanal veröffentlicht. Polizisten hatten auf seinem Handy weitere anzügliche Videos und Fotos gefunden.

Das Opfer des Deutschen war in dem Einkaufszentrum mit einem Verwandten unterwegs gewesen. Als ein Wachmann bemerkte, dass der Mann die Minderjährige filmte, rief er die Polizei. Der Bundesbürger musste daraufhin zwei Tage in Gewahrsam. (it)