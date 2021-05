Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma wegen Abwassereinleitung gesperrt

Ergiebige Regenfälle haben am Samstagvormittag dazu geführt, dass in Palma de Mallorca größere Mengen Abwasser ins Meer gelangten. Deswegen musste die Stadt den Strand Can Pere Antoni sperren.

Diese Situation kommt infolge von Niederschlag seit Jahren immer wieder vor. Die Stadtverwaltung verwies darauf, dass ein Rückhalteebecken im Bau sei und in absehbarer Zeit fertig werde. Dann würden nicht mehr Abwasserrückstände in Palma ins Meer gelangen.

Die Regenfälle endeten am Samstagmittag, am Sonntag nimmt dann die Niederschlagsneigung wieder zu. (it)