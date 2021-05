Palmas Stadtstrände wegen Abwasser geschlossen

Auf Mallorca sind aufgrund des starken Regens am Sonntag und Montagmorgen vorerst einige Strände in Palma geschlossen worden. Das hat das Rathaus der Inselhauptstadt mitgeteilt. Betroffen sind die Stadtstrände Can Pere Antoni, Ciutat Jardí und Cala Major.

An Palmas Stränden gibt es nach starken Niederschlägen immer wieder Probleme mit Fäkalien, die in größeren Mengen ins Meer fließen. Daher arbeitet die Stadt seit Sommer vergangenen Jahres an einem besseren Abflusssystem.

So soll die Einleitung von Fäkalien etwa nach schweren Regenfällen um 90 Prozent reduziert werden. Das Ganze werde wie folgt funktionieren: Regnet es, rauscht das aus dem Abwassersystem überlaufende Wasser durch den Tunnel und fließt in ein Speicherbecken, bevor es in der sonst überlasteten Kläranlage aufbereitet wird.