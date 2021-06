Oberster spanischer Gerichtshof hebt Ausgangssperre für Mallorca auf

Der Oberste spanische Gerichtshof in Madrid hat die nächtliche Ausgangssperre für Mallorca aufgehoben. Diese Regelung tritt bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kraft. Außerdem wurde die maximale Beschränkung von sechs Personen bei privaten Treffen aufgehoben.

Laut Oberstem Gerichtshof sei die Ausgangssperre ein erheblicher Eingriff in die persönliche Freiheit und Intimsphäre der Bevölkerung. Dies gelte ebenso für die Beschränkung privater Treffen.

Zuvor war die Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre für kommenden Sonntag vorgesehen. Das Gerichtsurteil hat nun vorzeitig Fakten geschaffen.