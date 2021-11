Mallorca-Tennisprofi Rafael Nadal hat Nico Rosberg zu Gast auf seiner Yacht

Der deutsch-finnische Formel-1-Pilot Nico Rosberg hat dem mallorquinischen Tennisprofi Rafael Nadal einen Besuch auf seiner Luxusyacht "Great White" , die sich derzeit in Monaco befindet, abgestattet.

Das Treffen der beiden Sportler auf Nadals Yacht fand bereits im September statt, das Video wurde allerdings erst diesen Donnerstag auf dem deutschen Youtube-Kanal des Rennfahrers veröffentlicht. In dem 16-minütigen Video erhält der Zuschauer einen Einblick in das Innere der luxuriösen Yacht des Mallorquiners. An Bord befinden sich unter anderem sieben Fernseher, ein Grillplatz, ein Bier-Zapfhahn und eine Garage mit zahlreichen Wassersportgeräten.

Die zwei Profi-Sportler unterhalten sich in dem Video auch über ihre sportliche Karriere, mentale Gesundheit und Bewältigung von Ängsten und Stress.

Hier gelangen Sie zum Yoube-Video.