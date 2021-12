Die Mallorca-Dörfer planen nächstes Jahr 60 Marktfeste – vier davon sind neu

60 Dorffeste planen die Gemeinden auf Mallorca für das Jahr 2022. Vier Veranstaltungen werden zum ersten Mal aufgelegt. Die sogenannten Firas ziehen sowohl Einheimische als auch Urlauber an. In Palma steht die traditionelle Fira in Son Ferriol auf dem Programm, sie soll am letzten Märzwochenende stattfinden.

Das Tramuntana-Dorf will zwei neue Feste auflegen: In der letzten Märzwoche ist eine Radfahrer-Messe geplant, auch soll in diesem Zug eine neue Rundfahrt auf der Carretera de Lluc am 27. März etabliert werden. Im Ortsteil Binimar hat das Rathaus für den 8. Mai eine Wein- und Gastrofira angesetzt. Diese soll in Kirche Esglèsia Vell stattfinden. Außerdem wird Selva am 24. April den Frikyday veranstalten, dabei stehen Rollenspiele nach japanischem Vorbild (Cosplay), Comics und Verkleidungen im Mittelpunkt. Darüber hin plant das Rathaus von Selva die traditionellen Straßenmärkte Sa Creu, zu Kräutern sowie die Olivenfira im Ortsteil Caimari.

Manacor will ebenso zwei neue Feierlichkeiten auflegen. Ein Markt, bei dem sich alles um lokale und ökologisch produzierte Lebensmittel dreht, ist geplant. Manacor will auch auf Cosplay setzen, das besonders bei jungen Leuten beliebt ist. Am 7. und 8. Mai soll deshalb die neu geschaffene Freak Manacor über die Bühne gehen.