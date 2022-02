Feuchtes Intermezzo nähert sich unaufhaltsam Mallorca

Nach einem noch trockenen und zum Teil sonnigen Winterwochenende wird es auf Mallorca zeitweise feucht. Ein Tiefdruckgebiet bringt am Montag und Dienstag dunkle Wolken und Regen, wie der Wetterdienst Aemet prognostizierte.

Die Temperaturen liegen dann in etwa im gleichen Bereich wie bereits in den vergangenen Tagen: Nachts wird es mit etwa 7 bis 8 Grad etwas milder, am Tage werden 17 Grad erreicht. Der Westwind frischt etwas auf. Das Zwischenspiel soll bereits am Mittwoch der Vergangenheit angehören, am Donnerstag sollen sogar 21 Grad drin sein.

Bis dahin scheint die Sonne noch fast ungetrübt vom Himmel. Täglich oszillieren die Temperaturen zwischen 2 Grad in der Nacht und 18 bis 19 Grad am Tag. Der Wind weht dazu nur eher schwach.