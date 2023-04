Den ersten Café con Leche des Tages in der Sonne zu genießen, gehört für viele Mallorca-Urlauber dazu. Doch eine Gruppe von Touristinnen hat deshalb am Freitag in Palma für Empörung und Ärger gesorgt. Die vier jungen Frauen hatten sich eine private Unterkunft unweit der Kathedrale gebucht, in dem Stadtteil La Calatrava mitten in Palmas Alstadt. Offensichtlich war die Ferienwohnung zu klein für die Vier, weshalb sie eine kreative Lösung suchten – und fanden. Sie trugen einfach einen Esstisch und vier Stühle nach draußen und schlugen mitten auf der Plaça de Sant Jeroni ihr Lager auf, um in der Sonne zu frühstücken.