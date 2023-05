An der deutschen Touristenhochburg auf Mallorca, der Playa de Palma, haben Beamte der spanischen Nationalpolizei zwei junge Männer festgenommen, die des Diebstahls beschuldigt werden. Wie die spanischsprachige Presse berichtet, wurden die beiden Männer algerischer Herkunft von den Beamten, die in Zivilkleidung unterwegs waren, dabei beobachtet, wie sie in verdächtiger Haltung auf einen Urlauber zugegangen seien.

Die beiden Täter im Alter zwischen 18 und 22 Jahren sollen dabei mit List und Tücke vorgegangen sein: Sie hielten ihr Opfer an jeweils einem Arm fest, wobei einer der Verdächtigten dem Touristen eine Gürteltasche abgenommen und sie seinem Komplizen überreicht habe. Darüber hinaus hätten die Diebe auch versucht, Gegenstände aus den Hosentaschen des Opfers zu ziehen. Als die Zivilpolizisten sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben, warfen die beiden Algerier die gestohlene Gürteltasche, in der sich ein Mobiltelefon befand, zu Boden. Nach der Festnahme der Räuber wurde auch das Opfer von den Beamten zu dem Vorfall befragt – der Urlauber bestätigte, dass er von den beiden Männern bestohlen wurde. Die Algerier waren bereits wegen ähnlicher Delikte vorbestraft – Ende April sollen sie bereits Diebstähle an verschiedenen bei Touristen beliebten Stränden auf der Insel begangen haben.