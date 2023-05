Beamte von Guardia Civil und Lokalpolizei haben im Ferienort Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca einen deutschen Staatsbürger festgenommen, der die Mieter seiner Immobilie offenbar ausgesperrt hatte. Dem Mann wird vorgeworfen, die Abwesenheit der betroffenen Familie ausgenutzt zu haben, um das Schloss auszuwechseln und sämtlichen Hausrat vor das Gebäude zu stellen.

Die ausgesperrten Mieter, die ebenfalls aus der Bundesrepublik kommen und zwei kleine Kinder haben, konnten jedoch mithilfe der Anwältin eines Maklerbüros einen rechtsgültigen Vertrag zum späteren Kauf der Immobilie vorweisen. Die Polizisten konnten dies laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" nachprüfen, woraufhin sie den Vermieter aufspürten und festnahmen. Der Mann war extra aus Deutschland angereist, um zur Tat zu schreiten.

Das betroffene Gebäude befindet sich nahe dem S'Aluet-Kreisverkehr an der Hauptstraße zwischen dem Dorf Andratx und dem Hafen.

Jetzt wird untersucht, warum der Vermieter so handelte, wie er handelte. Laut Nachbarn kümmerten sich die Mieter in den vergangenen Wochen um eine Verschönerung des Gebäudes. In der landschaftlich schönen Gegend leben besonders viele Bundesbürger vor allem in Immobilien im höheren Preissegment.