Ein heftiger Wolkenbruch ist am späten Mittwochvormittag über Palma de Mallorca niedergegangen. Später als erwartet suchte der Regen damit den Südwesten der Insel heim. Eigentlich war bereits im Morgengrauen mit Schauern und Gewittern gerechnet worden. Aber: So spontan wie der Spuk kam, war er dann auch schon wieder vorbei – kurz darauf zeigte sich schon wieder die Sonne. Unklar ist, ob es jetzt überhaupt nochmal regnet, oder ob das angekündigte Tiefdruckgebiet sich bereits ganz verabschiedet. Laut staatlichem Wetteramt Aemet soll es am Nachmittag allenfalls noch vereinzelt regnen.

Die gute Nachricht: Das unbeständige Wetter des gesamten vergangenen Monats könnte damit ein Ende haben. Ab Donnerstag soll inselweit die Sonne scheinen, weitere Schauer oder Gewitter sind nicht angekündigt. Es ist also wahrscheinlich, dass sich jetzt endlich der trockene Sommer auf der Insel breit macht, nachdem es in den vergangenen sechs Wochen immer wieder geregnet hat. Teilweise waren sogar Hagelschauer und unwetterartige Gewitter niedergegangen. Die Temperaturen sind nach dem Wolkenbruch in Palma kurzzeitig auf 22 Grad gefallen, sollen bis zum Nachmittag aber wieder auf 26 Grad steigen. Ab Donnerstag kratzt die Insel dann an der 30-Grad-Marke, die am Wochenende bei viel Sonne und wenigen Wolken gerissen werden soll. Die Meerwassertemperatur vor Mallorca beträgt derzeit 23 Grad.