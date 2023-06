Die kommenden Tage werden auf Mallorca und den Nachbarinseln richtig sommerlich. Es wird sogar die erste Hitzewelle des Jahres erwartet. Laut Vorhersage des staatlichen Wetterdienstes AEMET könnten es Anfang kommender Woche örtlich sogar bis zu 40 Grad werden. Am Montag, 19. Juni, werden in der Inselmitte – zum Beispiel in Inca und Selva bis zu 36 Grad erwartet. Im Laufe der Woche könnten die Temperaturen nochmal zulegen. Bis zu 38 Grad stehen auf der aktuellen Wettervorhersage von AEMET für Mittwoch, 21. Juni. Betroffen sind dann vor allem die Inselmitte: unter anderem Sa Pobla, Santa María del Cami, Campanet und Binissalem.

An diesem Wochenende werden die Strände, Buchten und Hotelpools auf Mallorca ziemlich voll sein. Auf dem Wetterradar zeigt sich kaum etwas anderes als Sonnenschein und bis zu 34 Grad an Toptemperaturen, die vor allem am Sonntag erreicht werden. In Palma können es bis zu 33 Grad werden, Llucmajor und Deià erwarten 32, Santanyí 29, Alcúdia 30 und Sóller 34 Grad. Wer kann, meidet die Mittagshitze und macht stattdessen Siesta, also die spanische Mittagspause. In der Hitze sollte man viel trinken, aber am besten nichts Kaltes. Noch mehr MM-Tipps gegen Hitze finden Sie hier.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Chefin des spanischen Wetterdienstes auf den Balearen eine Prognose für den Sommer 2023 abgegeben: Für den bevorstehenden Sommer erwartete Maria-José Guerrero "sehr hohe Temperaturen" und "mehr Niederschläge als gewöhnlich", sagte sie gegenüber dem MM-Schwesterblatt "Ultima Hora". Auch der Frühling war schon zu heiß und zu trocken gewesen. Es gab im März und April sogar schon tropische Nächte, also mit einer Tiefsttemperatur von über 20 Grad. In diesen Genuss kamen Pollença (20,4 Grad) und Portopí (20,2 Grad) bereits im März beziehungsweise April.