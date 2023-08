Erneut sind auf Mallorca ausländische Touristen wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung festgenommen worden. Wie aus Kreisen der Guardia Civil verlautete, handelt es sich um sechs Franzosen. Ihnen wird vorgeworfen, eine 18-jährige britische Urlauberin in einem Hotelzimmer vergewaltigt werden. Sie sollen die Tat mit ihren Handys gefilmt haben. Das Verbrechen wurde den Angaben zufolge am frühen Montagmorgen gegen 5 Uhr verübt. Die Britin hatte die Franzosen offenbar zuvor beim Partymachen kennengelernt. Danach soll sie die jungen Männer in deren Hotel begleitet haben. In einem der Zimmer fielen diese mutmaßlich über sie her.

Die Angegriffene konnte sich losreißen und auf der Straße um Hilfe rufen. Die Guardia Civil wurde sofort vom Sicherheitspersonal des Hotels gerufen, die Beamten konnten die sechs mutmaßlichen Kriminellen identifizieren und festnehmen. Die Verdächtigen wurden am Montag gegen 11 Uhr einer Haftrichterin vorgeführt. Ob sie in U-Haft eingeweiesen werden, wurde noch nicht entschieden. Das mutmaßliche Opfer wurde untersucht, an den Armen wurden Druckstellen gefunden. Ähnliche Nachrichten Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Justiz stellt Verfahren gegen einen der sechs Männer ein Mehr ähnliche Nachrichten Erst im Juli waren sechs deutsche Staatsangehörige festgenommen worden, die in einem Hotel an der Playa de Palma eine 18-jährige Urlauberin aus der Bundesrepublik vergewaltigt haben sollen. Einer der Verdächtigen wurde inzwischen freigelassen, die anderen sitzen weiterhin in U-Haft. Der Vorfall, der im Anschluss ganz Mallorca und Deutschland über mehrere Tage beschäftigte, hatte sich in den frühen Morgenstunden des 13. Juli an der Playa de Palma ereignet. Dem Polizeibericht zufolge hatte die 18-Jährige zuvor in einer Diskothek einen der fünf Tatverdächtigen kennengelernt und zweimal einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit ihm gehabt. Außer Kontrolle geriet die bis dahin romantische Nacht, als die Freunde des jungen Mannes ins Hotelzimmer zurückkehrten. Dort soll es zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen sein, die mindestens einer der Männer mit seinem Smartphone filmte. Nach ihrer Festnahme gaben die Männer an, der Sex sei einvernehmlich geschehen und die junge Frau habe sich damit einverstanden erklärt, das Geschehen auf Video festzuhalten. Eine förmliche Anklage ist gegen die fünf Tatverdächtigen noch nicht erhoben worden. Eine Untersuchungshaft kann sich in Spanien über mehrere Monate hinziehen.