Beamte der Guardia Civil haben auf Mallorca zwei junge Deutsche festgenommen. Sie werden beschuldigt, eine Landsfrau in einem Hotelzimmer in El Arenal vergewaltigt zu haben. Beide Verdächtige sind 27 Jahre alt. Wie aus Ermittlerkreisen verlautete, hatte das Opfer, das sich mit seiner Mutter im Urlaub auf Mallorca befand, einen der Festgenommenen einige Tage zuvor auf einer Party kennengelernt.

Am vergangenen Donnerstagabend traf sich der junge Mann dann mit dem Mädchen auf einen Drink. Anschließend gingen sie zu einem Drei-Sterne-Hotel im Carrer Sant Bartomeu, in dem der Mann mit einem Freund wohnte und wo die beiden einvernehmlichen Geschlechtsverkehr hatten. Als die junge Frau am nächsten Tag aufwachte, verging sich der andere Mann an ihr, ohne dass ihr Freund es verhinderte.

Das Opfer meldete den Vorfall der Guardia Civil, die eine Untersuchung einleitete und sich und in dem Hotel die beiden Verdächtigen wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs festnahmen. Die jungen Männer erklärten den Ermittlern, dass die Beziehung zu dem mutmaßlichen Opfer zu jeder Zeit einvernehmlich gewesen sei. Am gestrigen Samstag nahm ein Haftrichter die Aussagen der beiden Beschuldigten auf, die von einem deutschen Dolmetscher unterstützt wurden. Gegen 17 Uhr ließ er sie wieder frei, einen von ihnen auf Kaution.

In jüngster Zeit hat es auf Mallorca mehrere Festnahmen von Touristen wegen von mutmaßlicher Vergewaltigung gegeben. Erst vor wenigen Tagen inhaftierte die Polizei ein homosexuelles Pärchen aus Großbritannien. Sie sollen einen Landsmann in einem Hotel in Cales de Mallorca vergewaltigt haben. Gegen Auflagen kamen sie zunächst wieder auf freien Fuß. Seit Juli in Untersuchungshaft befinden sich vier Deutsche, denen eine Gruppenvergewaltigung zur Last gelegt wird. Wegen des gleichen Vorwurfs wurden Ende August auch drei junge Briten abgeführt. Ebenfalls im August wanderten fünf junge Franzosen und ein Schweizer hinter Gitter, weil sie sich an einer 18-jährigen Britin vergangen haben sollen.