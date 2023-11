Eine internationale Diebesbande, die sich auf Luxus-Uhren spezialisiert wurde und für ihre kriminellen Unternehmungen eigens auf die Insel gereist, ist, konnte nun von der spanischen Polizei gefasst werden. Die Übeltäter, darunter fünf Männer und eine Frau im Alter von 19 bis 34 Jahren, kamen hierfür im März und April dieses Jahres von Barcelona nach Palma und erbeuteten an diversen Orten von Palma und der direkten Umgebung der Balearenhauptstadt Luxusuhren im Wert von insgesamt 170.000 Euro.

Aus der Anklageschrift, die der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vorliegt, geht hervor, dass die sechs Verdächtigen in verschiedenen Hotels, in denen sie vorübergehend unterkamen, nach einem bestimmten Modus Operandi vorgingen. Dabei teilten sie sich ihre Aufgaben auf, indem sie abwechseld Wache hielten, ihre Opfer überfielen und den Gewinn untereinander ausmachten.

Der erste Raubüberfall fand am 17. März gegen 18.30 Uhr nahe dem Hafengelände in der südlichen Altstadt Palmas statt. Gleich vier Delinquenten der besagten Bande überflielen einen deutschen Urlauber, dem sie unter Anwendung von Gewalt eine Armbanduhr der Marke Hublot im Wert von über 11.000 Euro stahlen. Am 16. April waren die Täter erneut aktiv. Auf einem fahrenden Motorroller näherten sie sich einem weiteren Opfer von hinten und rissen ihm dabei eine Uhr der Luxusmarke Jaeger-LeCoultre, die einen Neupreis von über 12.000 Euro hat, vom Handgelenk.

Zum nächsten Delikt kam es am 20. April: Hierbei war ein französischer Tourist, der eine Audemars Piguet-Armbanduhr im Wert von 100.000 Euro trug, der mit seiner Partnerin in der Innenstadt spazieren ging, der Leidtragende. Bei einer weiteren Straftat, die am 28. April begangen wurde, waren alle sechs Angeklagten beteiligt. Gegen 16 Uhr überfielen die Kriminellen überfielen eine Frau auf dem Parkplatz des Passeo Mallorca und raubten ihr eine Rolex aus Weißgold im Wert von 50.000 Euro.

Das Foto, das bei einer Videoaufnahme entstanden ist, zeigt einen der verdächtigen Rolex-Gauner.

Das Raubdezernat der Polizei war den Dieben seit Tagen auf den Fersen und konnte die Gaunerbande kurz nach dem letzten Raubüberfall in einem Hotel an der Playa de Palma verhaften. Dabei wurde die zuletztgenannten Rolex sichergestellt, die ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wurde. Die Verbrecherclique bestand aus aus zwei Algeriern, einem Marokkaner, einem Spanier, einem Franzosen und einem Schweizer.