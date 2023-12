In die Debatte um eine rauchfreie Gastronomie auf Mallorca ist wieder Bewegung gekommen. Es könnte sein, dass demnächst auf Terrassen von Restaurants und Bars bald nicht mehr geraucht werden kann. Hintergrund des Ganzen ist der "nationale Plan zur Bekämpfung des Tabakkonsums", den Spaniens neue Gesundheitsministerin Monica García jetzt offenbar wiederbeleben will.. Er sieht vor, dass die Tabakverordnung überarbeitet wird. Aktuell ist es so, dass auf den meisten Terrassen der Insel geraucht werden darf. Erst im Juli war das Dampfen in der Gastronomie nach dreijährigem Corona-Verbot wieder freigegeben worden.

Aktuell gibt es noch immer einige Lokale, die das Rauchen auf ihren Außenbereichen verbieten. Darunter zum Beispiel die bei Urlaubern und Einheimischen beliebte Bar Bosch im Herzen der Altstadt von Palma de Mallorca. Aber: Seit dem Ende der Pandemienotlage kann darüber nicht mehr die Politik entscheiden, sondern nur der jeweilige Gastronom selbst. Laut "Ultima Hora" sind es immerhin 15 Prozent der Lokalbetreiber, die das Rauchverbot weiter durchsetzen.

Die Reaktionen auf Mallorca auf das mögliche, flächendeckende Verbot sindunterschiedlich. César Amable, Präsident des Restaurantverbandes PIMEM auf der Insel, spricht sich gegen ein Verbot aus: "Alles, was die Freiheiten unserer Kunden einschränkt, ist kompliziert. In Innenräumen ist es verständlich, weil Kinder da sind und es lästig ist, aber im Freien?", kritisiert er. Wirte sollten nicht in ihren eigenen Lokalen "als Polizisten" auftreten.

Auch die Balearische Vereinigung gegen Krebs hat sich in der Debatte zu Wort gemeldet. Sie gibt an, dass nur 26 Prozent der Bevölkerung auf den Inseln rauchen. Eine Minderheit zwinge der Mehrheit "ihr gesundheitsschädliches Verhalten" auf, sagt der Präsident José Reyes. Und er gibt an, "dass 90 Prozent der Raucher Zwangsmaßnahmen gegen den Tabakkonsum für angemessen halten". Erst vor Kurzem ist das Rauchen an Bushaltestellen auf den Balearen verboten worden. Auf den Balearen war das Rauchen auf Gastro-Terrassen bis Juli dieses Jahres verboten.

Es war die letzte Anti-Corona-Maßnahme, an der die Insel festgehalten hatten – während beispielsweise in Barcelona schon wieder geraucht wurde. Die Diskussion rund um das Thema Rauchen ist in Spanien in den vergangenen Jahren öfter geführt worden. Um die geplanten Gesetzesänderungen auf landesweiter Ebene hatte es bereits in der Vergangenheit einige politische und gesellschaftliche Debatten gegeben.