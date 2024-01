Der Gastronom eines Lokals in Alcúdia ist von einem Gericht in Inca auf Mallorca verurteilt worden, weil er einem Angestellten in die Geschlechtsorgane getreten haben soll. Der Koch muss eine Geldstrafe von 360 Euro zahlen sowie eine weitere finanzielle Entschädigung in Höhe von 8200 Euro wegen der körperlichen Verletzungen, die er dem Kellner zugefügt hatte.

Die Vorfälle hatten sich in einem Restaurant auf der Victòria-Halbinsel bei Alcúdia am 15. August 2021 ereignet. Bereits in der Vergangenheit soll es Spannungen zwischen dem Täter und dem Opfer gegeben haben. Vor der besagten Tat soll der Kellner versucht haben, dem Koch einen Stift in dessen Schritt zu rammen.

Als die Servicekraft in den Speisesaal zurückkehrte, packte ihn der Angeklagte an den Schultern und trat ihm mit dem Knie in seinen Genitalbereich, wobei der Kellner nach hinten kippte, gegen einen Tisch knallte und sodann zu Boden fiel. Das 26-jährige Opfer erlitt Prellungen mit Hämatomen, Hautabschürfungen an der Brust sowie eine Wunde an der Vorhaut seines Penis.

Es dauerte ganze zwei Monate bis die Verletzungen verheilt waren, und die Gastro-Bedienung litt an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Zudem wies der Kellner eine sporadische Interkostalneuralgie, Schmerzen im rechten Hoden und an der Basis seines Gliedes auf.