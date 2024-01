Listerien-Alarm in Aldi-Regalen auf Mallorca: Das spanische Gesundheitsministerium hat eine Rücknahme des Gorgonzola-Käses der Marke Cucina Nobile aus den Regalen des Billig-Discounters auf den Balearen angeordnet. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, handelt es sich um das Lebensmittel mit der Chargennummer L33812011.

Die spanischen Behörden warnen

vor dem Verzehr dieses Produkts.

Das Produkt wird nicht nur auf den Inseln, sondern auch in anderen Filialen der Supermarkt-Kette verkauft, darunter in Andalusien, Aragonien, Asturien, Kantabrien, Kastilien und León, Kastilien-La Mancha, Katalonien, Madrid, Navarra, Valencia, Extremadura, Galicien, La Rioja, dem Baskenland und Murcia. Die balearische Gesundheitsbehörde teilte mit, dass jedoch bislang keine Person auf den Inseln an einer Bakterien-Infektion erkrankt sei, die durch den Verzehr dieses Gorgonzola-Käses hervorgerufen worden sein könnte.

Das spanische Gesundheitsministerium empfiehlt Personen, die das genannte Milcherzeugnis bei sich zu Hause hätten, es nicht zu verzehren. Falls Symptome wie Erbrechen, Durchfall und Fieber auftreten, die einer Listeriose ähnelten, sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Bei gesunden Menschen verläuft eine Infektion meist mild oder sogar unerkannt symptomlos. Für Menschen mit geschwächtem Immunsystem kann die Listeriose aber auch lebensbedrohlich werden. Behandelt wird die Infektionskrankheit mit Antibiotika.