Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen Mann festgenommen, dem ein Sexualdelikt zur Last gelegt wird. Der 69-jährige Spanier soll in Palma einen Minderjährigen sexuell genötigt und missbraucht haben. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Última Hora am Sonntag. Wie alt das Kind gewesen ist, geht aus der Pressemitteilung der Polizei nicht hervor. Die Mutter des mutmaßlichen Opfers hatte den Fall zur Anzeige gebracht. Laut ihrer Aussage hatte sie ein freundschaftliches Verhältnis zu dem mutmaßlichen Täter. Er habe gelegentlich auf ihren Sohn aufgepasst, wenn sie keine Zeit hatte. Die beiden hätten gemeinsame Ausflüge unternommen und der Mann habe ihren Sohn zu Freizeitaktivitäten begleitet.

Dabei soll es zu den sexuellen Übergriffen gekommen sein. Der Mann berührte die Geschlechtsteile des Kindes und forderte es auf, ihn ebenfalls anzufassen und auf den Mund zu küssen. Auch soll er dem Minderjährigen pornografisches Material gezeigt haben. Der Junge berichtet auch davon, dass der mutmaßlichen Täter ihm Geschenke und Geld angeboten hatte. Eine Spezialeinheit, die sich um häusliche Gewalt und Sexualdelikte dieser Art kümmert, hatte die Ermittlungen aufgenommen. Schließlich ist der Mann am vergangenen Mittwoch festgenommen worden.