Rund um das Thema Expressspur auf der Flughafenautobahn auf Mallorca kommt wieder Bewegung. Wie die MM-Schwesterzeitung Última Hora am Sonntag berichtet, sollen künftig Verkehrsverstöße strenger geahndet werden. Dafür sollen "in Kürze" automatische Erkennungssysteme installiert werden, teilte die zuständige Verkehrsbehörde DGT mit. Wann genau die Überwachung beginnen soll, ist bisher nicht bekannt. Bisher ist die Spur gar nicht bewacht worden. Es seien auch keinerlei Bußgelder verhängt worden, teilte die zuständige Behörde mit. In Zukunft könnte sich das aber ändern. Wer die Spur zwischen dem Flughafen und Palma dann nicht rechtmäßig nutzt, muss dann mit einer Multa rechnen.

Diese wird ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro beinhalten. Bei schneller Zahlung kann sie auf 100 Euro reduziert werden. Punkte gibt es für das Vergehen nicht, schreibt Última Hora. Die Expressspur darf nur von Taxis, Bussen oder Einsatzfahrzeugen genutzt werden. Aber die Ausnahme gilt auch für Autos, die mehrere Insassen an Bord haben, oder für Fahrer mit eingeschränkter Mobilität. Lastkraftwagen und Kleintransporter dürfen die Spur gar nicht benutzen. Seit die Bus-VAO-Spur Anfang November 2022 eingeführt worden ist, hat sie für viel Gesprächsstoff und auch für viele Fragezeichen bei Autofahrern gesorgt. In den ersten Tagen der Einführung war es auf dem Abschnitt zu langen Staus und unübersichtlichen Verkehrssituationen gekommen. Geht es nach dem Consell de Mallorca, soll die Expressspur bald abgeschafft werden. Dafür gibt es aber noch keine Freigabe der Verkehrsbehörde. Im vergangenen Wahlkampf auf den Balearen war die Abschaffung der Spur auch ein Wahlversprechen der Partei PP gewesen. Im November war eine Studie veröffentlicht worden, die belegte: Die Expressspur wird zu wenig genutzt und führt häufiger zu Unfällen.