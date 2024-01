Am Montagabend ist ein Angler von der Polizei auf Mallorca gerettet worden, nachdem er in einer Bucht im Inselnorden bei Sóller von einer zehn Meter hohen Klippe gestürzt und ins Meer gefallen war. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend, als der Mann zusammen mit seinem 19-jährigen Sohn in dem Gebiet in der Nähe des Gourmetrestaurants Béns d'Avall zugange war.

Der junge Mann rief umgehend nach dem Sturz die 112 an. Wie die spanischsprachige Online-Zeitung Crónica Balear berichtete, waren sofort die Polizei, die Feuerwehr und ein Krankenwagen an der Unfallstelle. Bei den Bergungsarbeiten war auch ein Rettungshubschrauber der Seenotrettung (Salvamento Marítimo) beteiligt. Der Angler, dessen Nationalität nicht bekannt ist, war bei Bewusstsein und trug lediglich mehrere leichte Verletzungen davon.