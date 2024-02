Beamte der spanischen Nationalpolizei haben am Montagmorgen zwei junge Männer im Alter von 18 und 24 Jahren auf Mallorca verhaftet, denen vorgeworfen wird, eine Frau an Palmas Altstadtring, den Avenidas, überfallen zu haben. Bei dem Opfer handelte es sich um eine mallorquinische Polizistin, die außerdienstlich mit ihrem Baby im Kinderwagen spazieren war. Die mutmaßlichen Täter, beide Algerier, waren in den vergangenen Monaten mehrfach wegen Raubüberfällen unter Gewaltanwendung aufgefallen, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete.

Laut Justizkreisen ereignete sich der Überfall gegen 9.30 Uhr, als das Opfer mit ihrem knapp über ein Jahr alten Kleinkind auf der belebten Straße unterwegs war. Die Polizistin bemerkte dabei, dass sich ihr zwei in Schwarz gekleidete junge Männer näherten. Letztere bückten sich plötzlich und griffen nach den Sachen im Kindergarten. Doch trotz dieser Überraschung und ihres Schocks konnte die Frau schnell kontern und zückte ihren Polizeiausweis, den sie den beiden mutmaßlichen Ganoven vor die Nase hielt. Die Delinquenten ließen sich jedoch durch den Dienstausweis der Polizisten nicht einschüchtern und schrien: "Wir werden dich umbringen, du Nutte." Der Security-Mann eines Geschäftes, das sich in der Nähe befand, hörte die lautstarke Auseinandersetzung und ging auf die Straße, um nachzusehen, was da los war. Dabei konnte er sehen, dass die mutmaßlichen Diebe in Richtung Plaça d'Espanya flüchteten. Die Polizistin und der Sicherheitsmann verständigen beide den Notruf. Innerhalb von wenigen Minuten waren mehrere Polizeistreifen vor Ort. Der Wachmann, der den Verdächtigen diskret verfolgt war, zeigte den Beamten, wo sich die Diebe aufhielten, die daraufhin festgenommen wurden.