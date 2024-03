Ein 24-jähriger Mann ist von der Polizei verhaftet worden, da er – wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete – vor der Kathedrale von Palma de Mallorca ein Ehepaar überfalle und ihm eine Gürteltasche gestohlen haben soll.

Der Überfall ereignete sich am Sonntag, 10 März, gegen sechs Uhr morgens, als das Paar nahe der Kathedrale spazieren ging. Dabei soll sich der aus dem Senegal stammende Mann von hinten an den Mann und die Frau herangeschlichen und beide mit einem Messer bedroht haben, sodass die eingeschüchterten Eheleute die von ihm verlangte Tasche abgaben.

Am darauffolgenden Tag sichteten die Opfer den vermeintlichen Täter per Zufall gegen 20.30 Uhr im Problemviertel Son Gotleu in der Balearenhauptstadt. Die bestohlene Frau wagte es sogar, den mutmaßlichen Räuber anzusprechen und verlangte die gestohlene Gürteltasche zurück. Daraufhin wurde der junge Mann nervös und rannte davon.

Di Eheleute riefen daraufhin die Policía Nacional und teilten den Ordnungshütern mit, dass sie den Mann identifiziert hätten, der sie am Vortag überfallen hätte. In der Zwischenzeit hatte das bestohlene Paar den Täter, der sich an einem Hauseingang ohne die besagte Tasche befand, weiterhin im Visier. Kurz darauf trafen die Polizeibeamten ein, die den vermeintlichen Dieb festnehmen konnten.