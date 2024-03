Auf Mallorca hat ein Ausflug am Montag schwere Folgen gehabt. Dabei ist eine 20-jährige Urlauberin so lebensgefährlich verletzt worden, dass sie sich noch immer in kritischem Zustand befindet. Die US-Amerikanerin wird aktuell noch im Krankenhaus Son Espases behandelt. Laut der MM-Schwesterzeitung "Última Hora" hat sich der schwere Unfall am Montag um die Mittagszeit ereignet. In einer Gruppe war die junge Frau auf einer Fahrradtour in Palma de Mallorca unterwegs.

Ähnliche Nachrichten Busunglück mit Schwerverletzten auf Mallorca: Von dieser Unfallursache geht die Polizei aus Mehr ähnliche Nachrichten Während die Gruppe durch das Viertel El Terreno eine besonders steile Straße herunterfuhr, verlor die Urlauberin die Kontrolle über ihr Rad und prallte ungebremst gegen eine Mauer. Dabei trug die Frau keinen Helm. Laut des Online-Nachrichtenportals "Crónica Balear" soll das Fahrrad bei dem Unfall in zwei Teile gebrochen sein. Ihre Begleiterinnen standen unter Schock, da sie Zeugen des schweren Unfalls geworden waren. Die Frau blieb bewusstlos am Boden liegen und mehrere Nachbarn eilten zur Hilfe. Die angerückten Einsatzkräfte mussten die junge Urlauberin intubieren und konnten sie stabilisieren, um sie dann ins Krankenhaus einliefern zu können. Laut "Crónica Balear" sollte am Montagnachmittag um 15 Uhr der Rückflug der Gruppe Richtung USA gehen.