Wer über die Feiertage im Osten der Insel weilt, und Lust auf etwas Unterhaltung und Häppchen hat, findet am Karsamstag, 30. März, bei Jenny "Delüx" im Ferienort Cala Millor auf Mallorca vielleicht für sich das Richtige. Denn in der Boutique der durch das TV-Format "Goodbye Deutschland" bekannt gewordenen Auswandererin gibt es eine Modenshow. MM gegenüber sagte die 37-Jährige: "An Ostern ist es bereits Tradition geworden, dass ich seit vielen Jahren eine kleine Opening Party mache. Dabei werden unter anderem Kleider präsentiert, es gibt aber auch Live-Musik und eine Komikerin aus Deutschland, Tante Gertrud, wird auftreten und für so einige Lacher sorgen."

Auch der Partner der Boutique-Betreiberin, Achim Thiesen, wird bei dem Opening, das von elf bis 15 Uhr steigt, dabei sein und seine Barfusschuhe der Firma Leguano präsentieren. Neben Klängen des Ballermann-Partysängers Dave Rope gibt es auch Kaffee und Kuchen der Konditorei Risitas. Für diejenigen, die hingegen Appetit auf etwas Deftigeres haben, werden auch Chilli con Carne und Schnitzelbrötchen aus dem Restaurant "Happy Schnitzel" der beiden Mallorca-Auswanderer gereicht. Achim und Jennifer Thiesen haben 2023 ihr Lokal "Happy Schnitzel" in dem Ferienort im Inselosten eröffnet. (Foto: pl) Jennifer Thiesen, wie Jenny "Delüx" mit bürgerlichem Namen heißt, und ihr Gatte Achim haben im Oktober 2023 ihr neues Lokal "Happy Schnitzel" in Cala Millor eröffnet. In dem Urlaubsort führt das Ehepaar bereits zwei weitere Geschäfte, den Barfuß-Schuh-Laden "Leguano" und die oben genannte Boutique von Jenny „Delüx", wo sie T-Shirts, Sweatshirts, Hoodies und handgenähte Kleider verkauft. Hinzu kommen zwei weitere Shops, und zwar im benachbarten Artá und im norddeutschen Eckernförde.